Разработка сервиса рассылок с нуля

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  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки121 просмотр

Требуется создать сервис рассылок на PHP+MYSQL

Оригинал smartresponder.ru - в идеале получить аналогичный функционал

API, лаборатория не требуется

Делайте, пожалуйста, осознанные предложения, просмотрев указанный выше сайт.

Я программист, со мной можно разговаривать на "программистском" языке.

Предлагайте бюджет, сроки.

ТЗ: сделать аналогичный сайт.

Если есть готовые решения, также рассмотрю предложения.

MySQLPHP
13 лет назад
Arcky
34 года
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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