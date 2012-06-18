Прикрутить комментарии joomla

Сделать интеграцию на страницах с видео и фото в jomsocial

пример страниц:

http://zvezda2.testing.pp.ua/kartinki/42-super-user/album?albumid=1

http://zvezda2.testing.pp.ua/video/42-super-user/video/2-jessica-1-sarah

комментирование с помощью компонента CompojoomComment.

в админке чтоб была возможность эти комменты модерировать и управлять, по аналогии с уже подключенными компонентами. http://clip2net.com/s/22VCG

http://clip2net.com/s/22VDo

и соответственно чтоб эти действия все дублировалось на стене, как сейчас со стандартными комментами.

вживую все можно посмотреть на сайте как есть у других компонентов, к которым уже подключены комментарии.

компонент комментариев CompojoomComment

Joomka 2.5

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