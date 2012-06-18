Необходимо сделать калькулятор расчета стоимости материала. Также нужно сверстать страницу калькулятора. Калькулятор не нужно встраивать в какой-либо движок. Можно просто в php странице сделать. Калькулятор будет почти такой же: hxxp://bgazobeton.ru/calc/ Но ...
Доработки сайта на WordPress
Добрый день!
Описание проекта: основательно переделать сайт www.krayushenko.ru, сделав его более интерактивным и нацеленным на продажи услуг. Дальнейшее сопровождение сайта и продвижение.
Сайт сделан на WordPress.
Основные задачи, стоящие перед специалистом: см. прикрепленное ТЗ
Срок выполнения проекта: договорной, просьба предоставить ориентировочную оценку!
Возможно позже продвижение, цену также указывайте!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Требуется создать сервис рассылок на PHP+MYSQL Оригинал smartresponder.ru - в идеале получить аналогичный функционал API, лаборатория не требуется Делайте, пожалуйста, осознанные предложения, просмотрев указанный выше сайт. Я ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
Нужно 2 программиста внести ряд изменений в 2 сайта. Движок: phpshop и самописный. Есть подробное ТЗ, где не только указано, что делать, но и где находятся необходимые для работы файлы на ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
Порядка 900 страниц сайта в индексе. Есть новый сайт с новыми адресами страниц. Нужен серверный документ создающий постоянный редирект на новые. В заявках, пожалуйста, стоимость, срок, метод редиректа.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Добрый день. Мне требуется учитель с почасовой оплатой по известному php фреймворку. Больше склоняюсь к Yii, однако рассмотрю ваши предложения (CodeIgniter, Symfony, Kohana и прочее) Мне нужны консультации т.е. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Нужно сделать вывод туров с других сайтов с распределением по категориям.Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
сайт заразили вирусами и теперь еще поставили редирект - zooexchange.ru сайт на смарти кто может вычистить вирусы и редиректы и перенести чистый сайт на сервер? ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $100
Вашему вниманию предлагается сайт который нужно доработать autotrade.co.ua 1. Возможность скрывать е-майл (при добавлении объявления) 2. На главной вывод поиска 3. Отображать список 10-20-50-100 с количеством объявлений в поиске и в ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть дамп, нужно его импортировать на аккаунт cPanelВеб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $1000
Нужно сделать систему приема платежей для bitcoin (bitcoin.org). Упроещнная версия bitspend.eu Регистрация, создание списка товаров, генерация html-кнопки для вставки на сайт, процесс оплаты, архив транзакций, перевод денег на счет клиента. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад