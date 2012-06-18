Написание модуля для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок84 просмотра

Система самописная, нужно написать модуль для создания отслеживния ее выполнения.

В приложении в пдф-е подробное описание задачи.

Пишите сколько будет стоить данная работа и конечно же сроки.

Жду Ваших предложений

13 лет назад
abused
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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