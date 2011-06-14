Нужно вот это в векторе, ну, или растр в хорошем качестве. Будет печать наклейки 8 х 8 см. Нужно сегодня до 15 часов. Оплата по Webmoney, могу сделать предоплату. Оставлю отличный отзыв :-) Спасибо, жду.