Сделать дизайн флаера

Нужно сделать для детского сайта визитку с адресом сайта, рекламную листовку и календарик. Визитка 50 на 90 мм. Полноцвет. Листовка А5 Полноцвет. Все с одной стороны. Календарик - любой детский принт с адресом моего сайта, с другой стороны ...