Сделать дизайн флаера

Верстка полиграфииЗавершен22 заявки337 просмотров
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Требуется сделать дизайн двустороннего флаера формата 1/3 от А4 с рекламой кафе. Логотипы готовы. На одной строне: лого + текст акции, на другой - выборка цен из меню. Плюс Ваше креативное оформление.

Все заявки скрыты.

13 лет назад
inturist
Данилов 
51 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 дней назад
Выбранный исполнитель
Paco-boy
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 часа назад
13 лет назад
$25
1 день
Как всегда - отличная работа. Большое спасибо.
Как всегда отлично порботали. Отличный заказчик...
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