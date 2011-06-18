Нужно нарисовать колонтитул как в примере. Книгу-пример прикрепляю к заданию.Книга тоже будет в пдф. Возможно нижний будет таким же. Наброски, макеты, можете прикреплять к предложению (например на хостинг картинок), чтобы я быстрее определился с исполнителем. Задание не ...