Нарисовать колонтитул верхний и нижний

Нужно нарисовать колонтитул как в примере. Книгу-пример прикрепляю к заданию.Книга тоже будет в пдф.

Возможно нижний будет таким же.

Наброски, макеты, можете прикреплять к предложению (например на хостинг картинок), чтобы я быстрее определился с исполнителем.

Задание не большое и не сложное, цену не задирайте.

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