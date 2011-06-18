Разработка листовки

$175
Верстка полиграфииЗакрыт18 заявок382 просмотра
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Листовка по продукции из искусственного камня Componit.

Формат А4.

Требуется отрисовать 3D иллюстрацию для лицевой стороны листовки.

Практика показала, что иначе не получается - если лишь фотографии продукции.

Тех задание в аттаче.

12 лет назад
dan6138119
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
shemopay
Антон 
37 летЛатвия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва(-1)
12 лет назад
$60
3 дня
Не отзывается
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