Нужен дизайн обложки DVD-курса

Необходим оригинальный и креативный дизайн визитки для студии профессионально занимающейся видеосъемкой и фотографией. Визитка двухсторонная и полноцветная. Хотелось бы что-то оригинальное и запоминающееся.Размер стандартный 90х50мм, горизонтальная. Можно использовать дизайн сайта студии или его часть www.videosens.com Обязательными элементами являются ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уважаемые фрилансеры! Нужно сделать
1.Редизайн обложки DVD-диска и самого диска (JPG-файлы исходного варианта прилагаю, при необходимости вышлю PSD-исходники исполнителю)
2.Дизайн или шапку продающего сайта http://pravilaboya.com/samooborona2
3.Дизайн или шапку страницы подписки http://pravilaboya.com
Обязательно укажите примеры ваших уже выполненных работ и сроки выполнения.
Цены, пожалуйста, указывайте по отдельности за каждый пункт. Оплата по факту сдачи работы, если будете делать все три пункта, тогда по факту выполнения каждого задания. Без отзывов и примеров уже выполненных работ кандидатуры не рассматриваю.
Рассмотрю ваши креативные идеи и предложения.
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