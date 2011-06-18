Нужен дизайн обложки DVD-курса

Уважаемые фрилансеры! Нужно сделать

1.Редизайн обложки DVD-диска и самого диска (JPG-файлы исходного варианта прилагаю, при необходимости вышлю PSD-исходники исполнителю)

2.Дизайн или шапку продающего сайта http://pravilaboya.com/samooborona2

3.Дизайн или шапку страницы подписки http://pravilaboya.com

Обязательно укажите примеры ваших уже выполненных работ и сроки выполнения.

Цены, пожалуйста, указывайте по отдельности за каждый пункт. Оплата по факту сдачи работы, если будете делать все три пункта, тогда по факту выполнения каждого задания. Без отзывов и примеров уже выполненных работ кандидатуры не рассматриваю.

Рассмотрю ваши креативные идеи и предложения.