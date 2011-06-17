Дизайн визитки

Верстка полиграфииЗакрыт20 заявок357 просмотров
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Необходим оригинальный и креативный дизайн визитки для студии профессионально занимающейся видеосъемкой и фотографией.

Визитка двухсторонная и полноцветная. Хотелось бы что-то оригинальное и запоминающееся.Размер стандартный 90х50мм, горизонтальная.

Можно использовать дизайн сайта студии или его часть www.videosens.com

Обязательными элементами являются перечень услуг и контактные данные (пришлю при заказе)

12 лет назад
videosens
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
erniestudio
Андрей 
30 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$10
1 день
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