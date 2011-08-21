Указывающая стрелка "Кафе"

Необходимо нарисовать указывающую стрелку "Кафе".

Ничего сложного. Текст в 3-4 ряда+ подобрать фон.

Цена приоритетна.

Предложение фрилансеров без портфолио не принимаются.

Оплата будет произведена в ЯндексДеньгах или WMR (WebMoney) по факту исполнения (т.е. никаких предоплат). Другие валюты по согласованию.

В пределах данного тендера нами рассматриваются исключительно ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ предложения фрилнсеров, т.е. безо всяких: "цена не окончательная, нужно детали оценить", "хотелось бы получить логотипы и т.д., и только потом я назову цену и сроки".

Если вам все-таки нужно оценить ТЗ или что-то другое, тогда указывайте в тенедере предварительную цену и пишите, что она предварительная, и указывайте какую дополнительную информацию нужно предоставить.

Если я выберу для исполнения фрилансера, и ему отправлю ПМ, и выяснится, что цена не окончательная (за исключением предупреждения об этом в рамках самого тендера), то автоматом такой фрилансер получит отрицательный отзыв.