Дизайн рекламных листовок

Нарисовать макет для рекламного штендера Сделать аккуратный стильный дизайн в векторе. Текстовое наполнение следующее (наброски): http://www.polnet.ru/Mac/Maket-1-Shtender_.jpg http://www.polnet.ru/Mac/Maket-2-Shtender_.jpg За основу взять стиль шапки этого сайта: http://www.polnet.ru/Mac/Zakaz743_1.jpg Вы подходите, если: - у вас нет отрицательных отзывов - у вас нет личных \ семейных проблем - вам ...