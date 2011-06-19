Закажем дизайны визитных карточек

Нужно разработать шаблоны визиток различной графической и отраслевой тематики под цифровую печать. Будем заказывать по 5-10 шаблонов.

Печатать будем только на белой гладкой бумаге, дизайнерские бумаги не будут использоваться, поэтому основной упор должен быть на графическом исполнении/дизайне - это графика, цвета, проработка элементов, идея.

Дизайн должен привязан к теме, идея должна быть понятна.

По дизайну:

- Расположение визитки только горизонтальное

- Макет каждого шаблона должен быть двухсторонним, но с возможностью использования только одной стороны,

- Первая сторона с текстом, вторая сторона с красивой “графикой”, элементы которой присутствуют и на первой стороне

- На стороне с текстом использовать стандартные шрифты: Arial, Times, Comic sans, Impact, Georgia, Tahoma, Verdana

Темы:

Юристы, нотариусы

Недвижимость, риэлторы

Страхование, ОСАГО, КАСКО

Рестораны Бары Кафе

Гостиницы, отель, мотель

Стоматология

Салоны красоты, парикмахерские

Ветеренары, ЗОО

Спорт, фитнес, инструкторы

Авто Мото Вело

Примеры того как мы хотим можно посмотреть в приложении,

дополнительные варианты обратной стороны будут оплачиваться отдельно.