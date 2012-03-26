100-страничный буклет

$500
Верстка полиграфииЗавершен15 заявок739 просмотров
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Исходные:

Логотип, сверстанный PDF-буклет исследовательской деятельности с текстом и статистическими таблицами.

Задача:

Сделать дизайн, в деловой стилистике, PDF-буклета для презентации деятельности консалтингово-аналитической компании размером около 100 страниц. Для последующей его печати. Буклет планируется 2-х язычный: RUS, EN. Статистическую и аналитическую информацию необходимо оформить инфо-графикой, блок-схемами, диаграммами. Так же использовать фотографии (возможно стоковые) для визуала по определенным темам буклета.

12 лет назад
Valexr
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
iAck
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$1000
15 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень хорошо поработали, человек принимающий точку зрения дизайнера и аргументирующий свою. Железные сроки оплаты. Рекомендую!
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