Дизайн логотипа для блога

$50
Дизайн сайтовЗавершен12 заявок191 просмотр
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Имеется готовый дизайн блога. Для него нужно создать новый дизайн логотипа заданного размера. Логотип должен соответствовать стилистике блога и при этом быть оригинальным и запоминающимся.

Требования к исполнителям:

1. Наличие положительных отзывов.

2. Наличие портфолио в области логотипов.

ТЗ и макет дизайна блога высылается по запросу.

10 лет назад
james303
Алексей 
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
A-nebo
Алла 
54 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
19 дней назад
10 лет назад
$40
2 дня
Отличный логотип за один день. Рекомендую!
Отличный заказчик. Алексей хорошо знает, что хочет получить в результате. Это отражается и в четко составленном ТЗ, и в необходимых правках. Моментальная оплата гарантирована. Приятный в общении человек. Рекомендую всем. И благодарю Алексея за сотрудничество. Мои наилучшие пожелания. С уважением, Алла.
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