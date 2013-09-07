Приветствую!

Нужно отрисовать дизайн для интернет-магазина, который занимается продажей медицинских изделий.

Продумывать расположение элементов не нужно. Предоставлю схемы всех страниц, которые нужно будет отрисовать.

Требуется отрисовать следующие страницы:

главная

категория

карточка товара

корзина

личный кабинет

категория со статьями

И по мелочи - всплывающие формы регистрации, авторизации, подтверждения заказа.

Подробное ТЗ вышлю кандидатам и после этого отберу человека, с которым продолжим сотрудничество.

Требования к кандидатам:

1. Наличие портфолио, отзывов

2. Понимание принципов продающего дизайна

3. Наличие свободного времени и возможность работы фулл-тайм.

Если у вас висит еще 5 проектов и вы можете работать только по ночам, то просьба не оставлять заявку.

Проект достаточно "горячий".

Жду Ваших предложений!