Здравствуйте! Ищем дизайнера для отрисовки интерфейса игры Подробности при личной переписке Если вы свободны и готовы взяться - пожалуйста, покажите примеры работ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
здравствуйте, у меня есть картинка для игры http://motd.hgs.su/vC1WWXqWGk.jpg
я хотел бы улучить текст , фон ну сделать короче суперский
кто сможет?
оплата через paypal или mastercart
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