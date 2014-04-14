Сделать картинку интерактивной

Задача: Из картинки сделать набор картинок для добавления интерактивности.

Есть картинка(картинка демо, в итого для исполнителя будет другая, но похожая):

http://automn.ru/mercedes-w220/jpg/mers-s/pict-in/044.jpg

Картинку нужно первоначально немного обработать в сторону улучшения.

на ней кнопки, которые можно нажимать и которые можно сдвигать.

Эти кнопки являются частью картинки. Их надо с этой картинки как будто убрать, а потом на сайте уже другие исполнители в нужное место

их поставят. Кнопки должны быть реалистичными и с тенями, чтобы создавалось ощущение что нажимаем/двигаем реальную кнопку.

По соглашению выкладывать результаты данной работы не разрешается.