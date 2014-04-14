Дизайн для страниц авторизации программы

Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт6 заявок170 просмотров
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Дизайн страниц авторизации программы "Фабрика закупок" http://www.fz.zaobp.ru/index.php?id=63

Чтобы его нарисовать необходимо, кроме фотошопа, хорошо разбираться в юзабилити

Очень примерная схема блока во вложении.

Требуется качественная инфографика и продуманное расположение элементов

Бюджет 10 000 рублей

10 лет назад
kalika
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад