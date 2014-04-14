Дизайн для страниц авторизации программы

Нужен талантливый дизайнер который сделает интерфейс для игрового приложения недорого. Больше всего, пожалуй, это предложение подойдет тем, что еще не так давно на этом сайте и хочет построить здесь репутацию. Хотя рассматриваю и другие варианты ...