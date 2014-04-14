Требуется дизайн игры - (одна страница)

Требуется дизайн онлайн игры - как например в прилижении l5-4.jpg

Целевая аудитория: парни 17-30 лет понимающие в IT

1. Дизайн в .psd формате и чтоб рисунок был качественный, например плохое качество страницы: http://www.tvpotok.narod.ru/ а хорошее качество рисунков на странице: http://tivix.net/

2. Нужна текстура на столе зеленного цвета как например в прилижении. (green.png)

4. Текстура оформления вокруг стола как например в прилижении. (5-4.jpg)

или можно попробовать дерево или что то поинтересней типа

http://fc02.deviantart.net/fs71/f/2011/036/4/e/wood_wallpaper_mod_by_dexi811026-d38wjgo.png

или что-то попроще чтоб глаз радовала.

5. Еще при касании шара - хотелось какие нибудь мелкие движения типа мигание, изменение - чтоб некоторые фишки были динамичными - на ваше усмотрение (например чтоб лампочки зажигались когда через них пролетает шарик.)

7. Еще мне нравятся 3D фишки из unity http://unity3d.com/showcase/gallery дизайн маленьких четких фишичек и текстур.

8. Желательно показывать несколько вариантов до завершения чтоб я мог помочь и направить в нужную сторону.