Дизайн 1 страницы сервиса

Дизайн интерфейсов и игрЗавершен8 заявок221 просмотр
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Имеется представление сделанное в paint

Необходимо грамотно оформить, предложить улучшения по интерфейсу.

Набросок в приложении.

10 лет назад
nevzorov
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
melnikan
Антон 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$90
5 дней
Антон очень ответственно подошел к делу. Очень грамотно вел проект, на все вопросы указывал обоснованную позицию. Думающий и ответственный человек. Рекомендую.
Понравилось работать с Алексеем. Хороший заказчик, четко поставил ТЗ, давал дельные комментарии на промежуточных этапах работы, моментально провел оплату. Рекомендую.
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