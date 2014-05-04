Сделать 3 варианта модуля

Задача: Из картинки сделать набор картинок для добавления интерактивности. Есть картинка(картинка демо, в итого для исполнителя будет другая, но похожая): http://automn.ru/mercedes-w220/jpg/mers-s/pict-in/044.jpg Картинку нужно первоначально немного обработать в сторону улучшения. на ней кнопки, которые можно нажимать и которые можно сдвигать. Эти ...