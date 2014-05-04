Сделать 3 варианта модуля

$10
Дизайн интерфейсов и игрЗавершен1 заявка228 просмотров
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Есть модуль поиска на сайте

Нужно сделать 3 альтернативных оболочки

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Студии не рассматриваются

10 лет назад
yares
48 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Nemec_Vitaliy
Виталий 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$10
2 дня
Спасибо Виталию за проделанную работу. Сделал вкусно и быстро. Обладает неимоверным терпением к капризам Заказчика. Корректен и приятен в общении. Весьма рекомендую!
Хороший заказчик. Чёткое ТЗ, своевременная оплата. И ещё, что мне очень понравилось в Сергее то, что он с пониманием относится к ошибкам исполнителя. Спасибо! Рекомендую!
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