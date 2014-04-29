Есть движок текстовых игр на LUA, нужно сделать так, чтобы игры запускались в браузере, с дополнительным функционалом Javascript, jQuery, CSS. Ссылка на подробное описание и архив с проектом. http://goo.gl/qkXyMg
Разработка дизайна приложения в IDE Visual Studio
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо переделать дизайн полностью работающего приложения в IDE Visual Studio согласно корпоративному стилю (не фотошоп).
Подробное описание в приложениях.
ТОЛЬКО КИЕВ.
$300 за проект.
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