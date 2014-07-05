Переделать дизайн программы

Здравствуйте,

Нужно нарисовать новый дизайн для программы. В ней всего 2 основных окошка и 3 всплывающих.

Менять нужно только:

- фон окна с рамкой

- фон кнопок - причем все кнопки только текстовые, однотипные и все одного размера

Вот пример того как это может выглядеть - http://www.weblancer.net/users/akkort/portfolio/726454.html#item

Все окна проги прикреплены!

Т.е. нужна легкая и быстра косметическая переделка)

Жду ваши предложения,

Вячеслав