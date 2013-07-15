Нужно отрисовать фрагмент здания в векторном виде

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Завершен4 заявки149 просмотров

Здравствуйте! Нужно отрисовать фрагмент здания в векторном виде для тиснения на бумаге.

Пример прилагается.

Ссылка на фотографии здания (ориентируйтесь на центральное строение) - www.ex.ua/view_storage/289025607311

Предварительно интересует цена и сроки.

12 лет назад
mpartner
49 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Sadovsky-Sergey
Сергей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$10
1 день
Сергей, отлично справился с поставленным заданием! Рекомендуем!
Рад сотрудничеству. Всё отлично!

Заявки фрилансеров

Sadovsky-Sergey
Сергей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад