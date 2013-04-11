Имеются картинки, изображающие переходы между видео. Нужно сделать 14 новых картинок переходов в том же стиле и такого же размера. В заявке просьба указывать цену за все 14 изображений.
Создать макет этикетки-наклейки
Здравствуйте!
Необходимо создать макет этикетки-наклейки.
Подробности в приложении.
Пишите цену работы.
Спасибо!
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