Создать макет этикетки-наклейки

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Завершен5 заявок207 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо создать макет этикетки-наклейки.

Подробности в приложении.

Пишите цену работы.

Спасибо!

12 лет назад
breakerhim
Артём 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

BENSON90
Максим 
34 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$20
1 день
Очень понравился результат! Заказ был сделан быстро, точно вносились дополнения. Очень доволен!
Все отлично! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

BENSON90
Максим 
34 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад

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