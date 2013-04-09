Есть огромное количество карт формате EPS (експортированные с freehend-а) В этих файлах нужно объекты разбить по слоям. (отдельно слои государства, текст, стрелки) Во вложении есть пример фрагмента карты ...
Отрисовка рисунков
Необходима отрисовка картинок.
Картинок нужно много.
Стоимость за одну картинку - 200 руб.
Подробную информацию смотри в attach'е, либо в личку.
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