Отрисовка рисунков

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт5 заявок271 просмотр

Необходима отрисовка картинок.

Картинок нужно много.

Стоимость за одну картинку - 200 руб.

Подробную информацию смотри в attach'е, либо в личку.

12 лет назад
infomir
40 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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