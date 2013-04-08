Здравствуйте! Нужно отрисовать фрагмент здания в векторном виде для тиснения на бумаге. Пример прилагается. Ссылка на фотографии здания (ориентируйтесь на центральное строение) - www.ex.ua/view_storage/289025607311 Предварительно интересует цена и сроки.
Создать графическую инструкцию
Приветствую,
необходимо создать графическую инструкцию по сдаче макулатуры, пластика, пленки,
разделить инструкцию на 2 части
1 часть Компания вывозит макулатуру, пластик, пленку у клиента, обязательное условие вывоза - вес более 500 кг, рисуем, клиент знает что у него 500 кг и более макулатуры, пластика, пленки - звонит нам, указываем адрес, время работы, наименование вывозимого сырья, контактный телефон, далее ждет звонка диспетчера.
2 часть клиент привозит вторсырье сам, самостоятельно принимаем только макулатуру 1 шаг определяем вес (принимаем от 100 кг до любого количества), привозим по адресу (укажу исполнителю), на весовой называем кому привезли макулатуру (на участке 2 конторы), получаем деньги (оплата от 500 кг)
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