Приветствую,

необходимо создать графическую инструкцию по сдаче макулатуры, пластика, пленки,

разделить инструкцию на 2 части

1 часть Компания вывозит макулатуру, пластик, пленку у клиента, обязательное условие вывоза - вес более 500 кг, рисуем, клиент знает что у него 500 кг и более макулатуры, пластика, пленки - звонит нам, указываем адрес, время работы, наименование вывозимого сырья, контактный телефон, далее ждет звонка диспетчера.

2 часть клиент привозит вторсырье сам, самостоятельно принимаем только макулатуру 1 шаг определяем вес (принимаем от 100 кг до любого количества), привозим по адресу (укажу исполнителю), на весовой называем кому привезли макулатуру (на участке 2 конторы), получаем деньги (оплата от 500 кг)