Отрисовка машин к гоночной игре

Здравствуйте, для гоночной игры необходимо отрисовать машины, и комплектующие к ним: элементы тюнинга к каждой + винилы одни для всех.

Также необходимо нарисовать карту гонки

Нарисовать для начала необходимо около 20 машин, 1 карту, и элементы тюнинга к каждой. Сумма за всё 300$.