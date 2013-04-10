Необходимо отрисовать схемы на сайт, как на странице http://turbosms.ua/gateway.html но под новый дизайн-порядка 4 штук. Также картинки для праздников Новый год, 8 Марта, Пасха, 23 Ферваля, Ивана Купала, Картинку скидки, Масленица, День Рождения сервиса. ...
Отрисовка машин
Отрисовка машин к гоночной игре
Здравствуйте, для гоночной игры необходимо отрисовать машины, и комплектующие к ним: элементы тюнинга к каждой + винилы одни для всех.
Также необходимо нарисовать карту гонки
Нарисовать для начала необходимо около 20 машин, 1 карту, и элементы тюнинга к каждой. Сумма за всё 300$.
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