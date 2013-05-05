Нарисовать карту по образу

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Завершен14 заявок250 просмотров

Нужно нарисовать карту идентичную http://www.nevabank.com/contacts/, только для другого адреса, соответственно: http://maps.yandex.ru/?um=7jeouepb5ax-srguoymq87ko...

Подобные, но не совсем такие, исходники в CDR прикрепил

Указывайте срок исполнения и цену.

12 лет назад
cashelec
Наталья 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$15
2 дня
Отличный исполнитель
Сотрудничеством доволен! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад