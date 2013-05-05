Нарисовать карту по образу

Нужно нарисовать качественную инфографику в определенном фирменном стиле показывающую этапы продвижения сайта. 7-10 слайдов(шагов) с тематической картинкой (рисунком) и коротким текстом. По сути нужно придумать общую концепцию в рамках которой нарисовать эти же 7-10 рисунков, ...