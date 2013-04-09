Отрисовать схемы на сайт под новый дизайн

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт5 заявок172 просмотра

Необходимо отрисовать схемы на сайт, как на странице http://turbosms.ua/gateway.html но под новый дизайн-порядка 4 штук.

Также картинки для праздников Новый год, 8 Марта, Пасха, 23 Ферваля, Ивана Купала, Картинку скидки, Масленица, День Рождения сервиса. Также возможно несколько иконок на страницу. Цены оговариваются.

12 лет назад
Karnavalos
Игорь 
44 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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