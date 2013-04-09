Макет баннера в поликлинику

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт7 заявок304 просмотра

у нас в лечебных учреждениях стоят автоматы по продаже бахил. По закону мы не можем обязывать посетителей покупать эти бахилы, но без них в учреждении будет грязь несусветная.

поэтому надо над автоматом повесить баннер на тему пользы чистоты в лечебном учреждении вообще и о пользе бахил на ногах (или сменной обуви) в частности.

размеры баннера пока неясны, нам пока нужен эскиз чтобы главврачу показать наши намерения. Соответственно, эскиз будем печатать на листе А4 в двух вариантах - альбомном и книжном.

картинки бахил и автоматов если потребуется можно взять с нашего сайта areapharm.ru

вопросы - задавайте,

нужно сделать сначала эскиз, а потом баннер (после поправок главрача и уточнения размеров)

12 лет назад
areapharm
Дмитрий 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Olyuska
Ольга 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$120
1 день

Заявки фрилансеров

Olyuska
Ольга 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад

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