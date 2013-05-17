Необходим креативный профи с большим опытом работы и оригинальным мышлением. Надо разработать логотип для крупного авторемонтного комплекса (ремонт легкового и полугрузового транспорта) Без опыта, отзывов и портфолио ...
Логотип
Необходимо разработать дизайн логотипа. Логотип в дальнейшем будет использоваться как часть дизайна наклейки-стикера на мобильный телефон. ТЗ по запросу.
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