Логотип

$50
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Завершен1 заявка118 просмотров

Необходимо разработать дизайн логотипа. Логотип в дальнейшем будет использоваться как часть дизайна наклейки-стикера на мобильный телефон. ТЗ по запросу.

12 лет назад
PolarMan
Флай 
53 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

tiina
Инна 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
12 лет назад
$35
2 дня
Отработали на отлично, рекомендую!
Приятно работать с Юрием! Оплата мгновенно, буду рада сотрудничеству)

Заявки фрилансеров

tiina
Инна 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
12 лет назад

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