Логотип танцевальной студии/компании LunaRossa

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Завершен1 заявка167 просмотров

Добрый день,

Очень нравятся ваши работы в портфолио. Хочу поработать вместе с вами над логотипом для своей будущей фирмы:

Luna Rossa (красная луна).

Хорошего дня,

Юрий

12 лет назад
kotuk
43 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
18 дней назад
12 лет назад
$120
1 день
Заказывал логотип и выбрал Светлану исходя из представленных на сайте работ. Результатом и процессом остался очень доволен. Креативные решения. Очень быстрые сроки исполнения и очень приятный в общении человек. Светлана - профессионал в своем деле! Рекомендую всем!
Рада была познакомиться с Юрием, спасибо ему за интересный проект! Приятный в общении человек, доброжелательный, всегда на связи, мгновенно реагирует на отправленную работу и главное - порядочный в оплате!

Заявки фрилансеров

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
18 дней назад
12 лет назад

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