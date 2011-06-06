Заполнить файл товарами.

Требуется 2 специалиста по сбору информации в инете. Необходимые данные: название компаний, телефоны, адрес. Все вносим в нашу клиентскую программу. Обязательно звонок для уточнения адреса компании. С нас оплата телефона. Компании расположены в Москве и Московской области в ...
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Заполнить файл, добавить под категории, товары (описание и цена), сроки 2 дня. оплата по вебмани. аська- шесть, три, три, пять, ноль, четыре,три , ноль, девять.
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