Контент-менеджмент сайтов веб-студии

Есть интернет магазин по продаже билетов, аудитория западная. Есть порядка 200 продуктов. Задача состоит из следующих частей: 1. Подбор изображений для для каждого товара, до 9 штук. Ресайз изображений, пара эффектов в фотошопе (механические, есть инструкция) для 2-3 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется человек, на постоянной основе, который всегда на связи в рабочее время (или большую часть времени) для наполнения сайтов наших клиентов.
Базовые (начальные) знания HTML необходимы.
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