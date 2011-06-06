Контент-менеджмент сайтов веб-студии

Наполнение сайтовЗакрыт14 заявок261 просмотр
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Требуется человек, на постоянной основе, который всегда на связи в рабочее время (или большую часть времени) для наполнения сайтов наших клиентов.

Базовые (начальные) знания HTML необходимы.

13 лет назад
dtar
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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