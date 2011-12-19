Контент-менеджмент интернет-магазина

Наполнение сайтовЗавершен7 заявок683 просмотра
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Есть интернет магазин по продаже билетов, аудитория западная. Есть порядка 200 продуктов.

Задача состоит из следующих частей:

1. Подбор изображений для для каждого товара, до 9 штук. Ресайз изображений, пара эффектов в фотошопе (механические, есть инструкция) для 2-3 изображений, что бы лучше вписывались в дизайн.

2. Включить ключевые слова в поля описания изображений (высылаются отдельно)

3. Прописать мета теги к каждому продукту: keywords, description, title. (высылаются отдельно)

4. Сделать 2 по закладки на популярных на сервисах закладок таких как http://www.delicious.com/ http://digg.com/

5. Залить все эти материалы в админку, проверить во фронтенде все внесенные изменения

7. Сделать отчет о проделанной работе.

Если нужны еще какие-нибудь детали, дайте знать. Пожалуйста указывайте так же стоимость работы по одному продукту.

Расчитываю на долгосрочное сотрудничество с опытным контент менеджером.

Сергей

12 лет назад
sergnms
Сергей 
39 летВеликобритания
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранные исполнители
Nity
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$150
5 дней
Татьяна очень внимательна к деталям и подбирает материалы как "для себя". Рекомендую.
Сотрудничеством довольна: интересная задача, отличная коммуникация, никаких проблем с оплатой
Kiwka
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$200
10 дней
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