sergnms

Сергей sergnms

 
41 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
21
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Nity
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
$150
10 баллов
8 лет назад
Контент-менеджмент интернет-магазина
Сотрудничеством довольна: интересная задача, отличная коммуникация, никаких проблем с оплатой
Татьяна очень внимательна к деталям и подбирает материалы как "для себя". Рекомендую.
Ответный отзыв
Watchman
Сергей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$500
10 баллов
11 лет назад
PSD to Magento Theme
CSSHTMLMagento
....
Сергей был занят с другим проектом, но порекомендовал коллегу. Богдан показал высокий технический уровень знаний системы, а также смежных областей веб технологий. Очень доволен результатом, не сомневаюсь что будем работать и по следующим проектам. Рекомендую.
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Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
21 час назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Отрисовать Google Checkout лого в векторе
Отличный заказчик. Приятно было поработать. Оплата в срок.
Всё отлично сделал, обратимся еще.
Ответный отзыв
Kurilshik
41 год
19 лет в сервисе
Был
17 часов назад
$500
10 баллов
11 лет назад
PSD to Magento Theme
CSSHTMLMagento
Сотрудничество прошло отлично, рекомендую!
Алексей курировал проект со стороны дизайна, проект доведен до конца. Отличная работа, как и ожидал.
Ответный отзыв
azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
44 минуты назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Дизайн упаковки модуля
Спасибо за очередной интересный проект!
Как всегда, отличная работа! Спасибо
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