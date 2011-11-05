Имеем сайт из 6 страниц который сверстан для двух разрешений, нужно добавить еще пару устройств. Дизайн не сложный, под cms. Прошу оставлять заявки.
- HTML-верстка34 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Мы хотим сделать анимацию для нашего устройства self-checkout пока оно находится в режиме ожидания. То есть на экране должен показываться ознакомительный процесс использования устройства. ...Анимациянет заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Мы хотим сделать анимацию для нашего устройства self-checkout пока оно находится в режиме ожидания. То есть на экране должен показываться ознакомительный процесс использования устройства. ...Анимация1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Сайт нуждается в переносе на новый хостинг. Базу данных и исходный код мы перенесли, но при первом запросе получаем ошибку от TemplaVoila: Template Object could not be unserialized successfully. Are you ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт8 лет назад
Мы ведем сайт на котором пользователи покупают открытки. Дизайны готовы, наполнение текстом - от покупателя. Платформа Magento, дизайн открыток реализован на canvasjs. Нужен разработчик на частичную занятость, пару дней в неделю который будет работать с canvas ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Дизайн упаковки модуляДизайн продукции1 исполнительЗавершен12 лет назад
логотип для продуктаЗавершен13 лет назад
- $100
Задача подправить xsl шаблон что бы рендерелись аудио и видео объекты в html. Основной шаблон, есть, необходимо добавить правила для видео и аудио. Основная часть работы уже была проделана, нужны знания xsl ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Необходимо интегрировать Magento с сервисом X. Есть API на PHP для сервиса с примерами. Общение с сервисом происходит через веб сервисы, однако обертка в виде API уже реализована. Две ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен13 лет назад
Есть интернет магазин по продаже билетов, аудитория западная. Есть порядка 200 продуктов. Задача состоит из следующих частей: 1. Подбор изображений для для каждого товара, до 9 штук. Ресайз изображений, пара эффектов в ...Наполнение сайтов2 исполнителяЗавершен13 лет назад
- $60
Дизайн упаковок для ПОДизайн продукции1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Есть задача: необходимо разработать модуль для TYPO3 который будет обрабатывать xml данные и импортировать их в базу. Пожалуйста подавайте заявки если у вас есть опыт с TYPO3 и есть опыт создание модулей ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт13 лет назад
Есть стабильный open source проект, java script календарь - http://jqueryui.com/demos/datepicker/#inline Задача - расширить функционал календаря, что бы он отображал цену под каждой датой. Цена должна передаваться в календарь как конфиг параметр при ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Задача продвинуть сайт в английском гугле: 30 продуктов Х 5 ключей каждый ~ 150 ключей. Частотность запросов по ключам в среднем высокая, больше тысячи. Цель - топ 10. Прошу ...Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт14 лет назад
- $130
Разработать лого и фирменный стиль. Все подробности по эл. почте.Завершен14 лет назад
Задача разработать базовое приложение для Mule Eneterprise Service Bus, объяснить конфигурацию и компоненты и ответить на все вопросы по приложению. Если у вас есть опыт с Mule ESB, жду ваших предложений. ...Системное программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Есть интернет магазин по продаже билетов, аудитория западная. Есть порядка 200 продуктов. Задача состоит из следующих частей: 1. Подбор изображений для для каждого товара, до 9 штук. Ресайз изображений, пара эффектов (фотошоп) ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт14 лет назад
Задача отрисовать логотип в векторе кот изначально был создан в photoshop. Макет сайта с логотипом в приложении. Жду ваших предложений. Демонстрировать нужно на темном фоне, как на макете.Логотипы и Знаки2 исполнителяЗакрыт14 лет назад
- $140
Задание отправляется приватноБаннеры1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Описание задачи отправится приватноЗавершен14 лет назад