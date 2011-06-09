Подобрать текст и картинки для презентации

Есть интернет магазин по продаже билетов, аудитория западная. Есть порядка 200 продуктов. Задача состоит из следующих частей: 1. Подбор изображений для для каждого товара, до 9 штук. Ресайз изображений, пара эффектов в фотошопе (механические, есть инструкция) для 2-3 ...
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Требуется подобрать текст (краткий) и картинки для презентации сайта B2B.
Предварительно нужно подробно ознакомиться с особенностями сайта, выбрать 4-5 основных преимуществ и на основании этого подготовить нужный материал. Важно - грамотный текст с деловой лексикой, качественное обработанное фото или графика. Крутилка презентации уже встроена. Ссылка на ресурс по запросу - для самых компетентных и опытных. Указывайте примеры.
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