Подобрать текст и картинки для презентации

$100
Наполнение сайтовЗакрыт6 заявок297 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется подобрать текст (краткий) и картинки для презентации сайта B2B.

Предварительно нужно подробно ознакомиться с особенностями сайта, выбрать 4-5 основных преимуществ и на основании этого подготовить нужный материал. Важно - грамотный текст с деловой лексикой, качественное обработанное фото или графика. Крутилка презентации уже встроена. Ссылка на ресурс по запросу - для самых компетентных и опытных. Указывайте примеры.

13 лет назад
pricer
50 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Контент-менеджмент интернет-магазина

    Есть интернет магазин по продаже билетов, аудитория западная. Есть порядка 200 продуктов. Задача состоит из следующих частей: 1. Подбор изображений для для каждого товара, до 9 штук. Ресайз изображений, пара эффектов в фотошопе (механические, есть инструкция) для 2-3 ...

    Наполнение сайтов2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Сбор данных о продуктах

    Обязательное требование: свободное владение письменным английским. В приложении находится файл с информацией о продуктах (&lt;400 шт). Необходимо добавить недостающую информацию. В качестве источника для свбора информации рекомендуется использовать amazon.com. Данные о продуктах прийдется собирать с аналогичных (но ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Наполнение товаром сайта (копипаст)

    Доброго времени. Нужен копипаст товаров. Скрипт использую WordPress и магазины на его основе. Нужно копипастить картинку+текст ЦЕНА важный критерий выбора кандидата. Пишите на номер аськи 494430057

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Размещение ссылок на онлайн-семинар

    $5

    Требуется разместить текст сообщения на ряде площадкок и форумов для автолюбителей, страхования и все что с ним связано, желательно, чтобы форум относился к московскому региону. Предоставляете 30 ссылок – получаете 150 рублей, работы здесь на полчаса-час, ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнение форума

    Интернет магазину необходимо наполнить форум. Вопросы, ответы, комментарии, отзывы и т.д. Ассортиментная матрица порядка 2000 позиций. Работы много. Жду ваших предложений - цена за пост, скорость и сроки наполнения, объем постов в день.

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнение интернет-магазина

    Здравствуйте. Требуется наполнение интернет магазина.Объем хороший. Новые позиции - 2 фото, описание товара -3 р. позиция, Редактирование уже внесенных позиций (изменение цены удаление отсутствующей позиции если таковая отсутсвует в прайсе) 1 р.

    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Общение на форумах и в соцсетях

    Требуется привлечь новых клиентов на сайт туристической тематики www.kurolesim.ru. Аудитория - турклубы и туристы. Направления самые разные: водный туризм, пеший, велотуризм, воздушный и т.д. Жду предложений с указанием финансовых условий. Подобная работа будет постоянной.

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад