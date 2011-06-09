Подобрать текст и картинки для презентации

Требуется подобрать текст (краткий) и картинки для презентации сайта B2B.

Предварительно нужно подробно ознакомиться с особенностями сайта, выбрать 4-5 основных преимуществ и на основании этого подготовить нужный материал. Важно - грамотный текст с деловой лексикой, качественное обработанное фото или графика. Крутилка презентации уже встроена. Ссылка на ресурс по запросу - для самых компетентных и опытных. Указывайте примеры.