Размещение ссылок на онлайн-семинар

Требуется разместить текст сообщения на ряде площадкок и форумов для автолюбителей, страхования и все что с ним связано, желательно, чтобы форум относился к московскому региону.

Предоставляете 30 ссылок – получаете 150 рублей, работы здесь на полчаса-час, оплата сразу же.

Контакты: [email protected]