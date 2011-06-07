Добавление информации на сайт

Есть интернет магазин по продаже билетов, аудитория западная. Есть порядка 200 продуктов. Задача состоит из следующих частей: 1. Подбор изображений для для каждого товара, до 9 штук. Ресайз изображений, пара эффектов в фотошопе (механические, есть инструкция) для 2-3 ...
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Нужно перенести контент с одного сайта на другой.
А также заполнить страницы другого сайта информацией из вордовских файлов.
пишите мне сразу в скайп
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