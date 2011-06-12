Копирование текста

Нужен человек или даже пара людей, которые будут копировать текст из интернета (блоги) в Ворд. Я вам даю адрес блога и вы просто выделяете каждый отдельный пост, нажимаете CTRL+C и вставляете в Ворд (CTRL+V). Блоги большие и работы такой довольно много. Плачу $0.3 за 10 скопированных постов. По опыту скажу, что делается это быстро и расценка неплохая.

Если есть желающие, пишите.