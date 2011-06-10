Заполнение каталога

Необходимо заполнить каталог сайта. Колличество картинок на одну единицу каталога можно оценить например по этой странице keyka.ru/catalog/action

Скриншотов с игры – 9.

Видео с игры – 3, одно из которых с игровым процессом, одно официальное.

Так же большая картинка к каждой игре для заднего фона (подложка) и несколько служебных картинок разного размера для страниц сайта.

Описание игры, ссылки на баллы в игровых журналах, технические требования и краткая информация.

Список игр – сайт igromagaz.ru.

Колличество игр приблизительно 380.

Прошу Ваши предложения со стоимостью за 1 игру.