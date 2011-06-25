Рерайт + наполнение сайта, движок Wordpress

Нужна публикация темы на большом количестве живых форумах. Текст темы прикрепил. Пожалуйста, сначала прочитайте, прежде чем писать в комментах. Если Вы считаете что Ваша рабочая база форумов подойдет по тематику, то готов видеть Ваши предложения ...
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Нужно отрерайтить сайт поставщика и сделать публикацию на сайт дилера. Движок Wordpress
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