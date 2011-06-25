Рерайт + наполнение сайта, движок Wordpress

Наполнение сайтовЗавершен14 заявок250 просмотров
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Нужно отрерайтить сайт поставщика и сделать публикацию на сайт дилера. Движок Wordpress

Быстрая оплата по факту выполнения.

WordPress
13 лет назад
regado
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
TAN644
49 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 дней назад
13 лет назад
$20
3 дня
Качественный рерайт и наполнение. Оперативные правки. Мне все понравилось!
Отличный заказчик! Четкое тз, приятное общение, своевременная оплата. Не против еще поработать с ним.
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