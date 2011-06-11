Разместить объявление в своём профиле соц. сети

Если Вы девушка от 20 до 35 и у Вас в минимум в 2-ух социальных сетях больше, чем 600 друзей.

Предлагаю заработать 200 р. за 10 минут.

Своем профиле соцсети на стене и в статусе.

Нужно разместить объявление.

Текст объявления предоставлю по запросу.

Более подробно - пожалуйста спрашивайте, буду отвечать.