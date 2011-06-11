Копипаст на сайт по строительству

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В раздел Договора для строительной компании нужно подобрать и вставить типовые договора по недвижимости и земельным участкам на все случаи жизни.

Каждый договор - в новой записи раздела. Движок сайта - Wordpress.

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13 лет назад
regado
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад