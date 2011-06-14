Разместить ссылку на сайт

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Нужно разместить небольшой пост (ресурсы по теме: бизнес, продажи, прибыль, розничные товары)+ ссылку на сайт

посещаемость ресурса от 100 человек

ресурсы лучше разные. на 1 форум не стоит кидать больше 2 постов , в соц сети можно больше в разные группы

итого за 20 ссылок – 50 руб., за 40 – 100 руб.

срок 1 день

13 лет назад
ilyaskif
28 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад