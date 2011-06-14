Наполнить сайт на joomla текстом и фото на англ.

Здравствуйте! Необходимо наполнить небольшой сайт на joomla. Сайт на агнлийском языке, тема японские автомобили, наполнение копипаст. Сайт carstrade.jp Нужно добавить на главную 4 небольших картинки с яп. авто., в каждом разделе (toyota,nissan,mazda,honda и т.д.) добавить по заголовку текста о компании и по 4 картинки с авто соответствующей марки. К каждой модели авто нужно добавить описание конкретного авто и картинку данного авто.

Желательно знание joomla на хорошем уровне.