Наполнить сайт на joomla текстом и фото на англ.

Требуется Контент менеджер. Нужно наполнить магазин ссылк http://dvavkusa.uplab.ru/catalog/category/posuda-i-aksessuary/ Админка самописная, типа Shop script Позиций около 300 Skype: uplab_evgeny
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Здравствуйте! Необходимо наполнить небольшой сайт на joomla. Сайт на агнлийском языке, тема японские автомобили, наполнение копипаст. Сайт carstrade.jp Нужно добавить на главную 4 небольших картинки с яп. авто., в каждом разделе (toyota,nissan,mazda,honda и т.д.) добавить по заголовку текста о компании и по 4 картинки с авто соответствующей марки. К каждой модели авто нужно добавить описание конкретного авто и картинку данного авто.
Желательно знание joomla на хорошем уровне.
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