Составление базы из бизнес-центров Москвы

Требуется составить базу Бизнес-центров Москвы, расположенных как минимум в 3 станциях от кольца по направлению ОТ ЦЕНТРА , с указанием названия, адреса, e-mail и телефона

Необходимое количество БЦ: 200

Требования: гигантские БЦ класса ААА не нужны, НО в бц должно быть не менее 100 компаний

Требуется выполнить работу в течение 1-2 дней.

По всем вопросам:

e-mail: [email protected], в письме указать - БЦ