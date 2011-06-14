Составление базы из бизнес-центров Москвы

Требуется составить базу Торговых центров Москвы, расположенных как минимум в 3 станциях от кольца по направлению ОТ ЦЕНТРА , с указанием названия, адреса, e-mail и телефона отдела аренды. Необходимое количество ТЦ: 75 Требования: гигантские ТЦ типа Европейского ...
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Требуется составить базу Бизнес-центров Москвы, расположенных как минимум в 3 станциях от кольца по направлению ОТ ЦЕНТРА , с указанием названия, адреса, e-mail и телефона
Необходимое количество БЦ: 200
Требования: гигантские БЦ класса ААА не нужны, НО в бц должно быть не менее 100 компаний
Требуется выполнить работу в течение 1-2 дней.
По всем вопросам:
e-mail: [email protected], в письме указать - БЦ
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